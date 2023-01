Apetyt na piękną skórę? Poznaj nową gamę do pielęgnacji ciała Garnier Body Superfood

Nawilżający żel-krem z arbuzem i kwasem hialuronowym to dowód na to, że istnieją produkty wielozadaniowe. Nawilżająca formuła wzbogacona w ekstrakt z arbuza i kwas hialuronowy odżywia, nawilża aż do 10 warstw w głąb skóry* na 48H** i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Arbuz składa się aż w 92% z wody i jest bogaty w różnorodne składniki odżywcze i prozdrowotne. To sprawia, że sprawdza się jako składnik kosmetyków, zarówno do cery tłustej, suchej i odwodnionej, jak i trądzikowej.