Aplikację LifeStyle by Super-Pharm pobrało już ponad 100 tysięcy osób Rozbudowana aplikacja mobilna LifeStyle by SuperPharm, która pełni rolę wirtualnej karty członkowskiej programu LifeStyle, spotkała się z niezwykłą aprobatą klientów. W zaledwie 9 tygodni od wprowadzenia nowych funkcjonalności, pobrało ją ponad 100 tysięcy osób. To nie koniec! Super-Pharm zapowiada, że w 2020 roku planuje wprowadzić szereg kolejnych usprawnień. Nowa wersja aplikacji LifeStyle by SuperPharm (Fotolia) Użytkownicy nowej wersji aplikacji zyskali wiele praktycznych funkcjonalności, np. klubowicze, którzy zostawili kartę w domu nie muszą każdorazowo podawać swojego numeru telefonu podczas zakupów w Super-Pharm. Poza tym usprawnieniem, posiadanie aplikacji umożliwia wcześniejszy dostęp do szczegółów promocji przygotowanych na Dni LifeStyle, w których produkty cieszące się szczególną popularnością są dostępne w atrakcyjnych cenach oraz ofert specjalnych dedykowanych wyłącznie klubowiczom i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Przy pomocy aplikacji LifeStyle by Super-Pharm można również sprawdzić historię swoich zakupów, w każdej chwili zweryfikować liczbę uzbieranych punktów i zdecydować o sposobie ich wykorzystania, czyli wymienić na Super-Nagrody lub przekazać na wsparcie jednej z trzech dostępnych fundacji charytatywnych. Użytkownicy mogą też przejrzeć elektroniczną wersję gazetki Super-Pharm oraz zapoznać się z listą adresów stacjonarnych salonów Super-Pharm i sprawdzić, do której z nich mają najbliżej. W 2020 roku aplikacja LifeStyle by Super-Pharm wejdzie na kolejny poziom zaawansowania, a do wachlarza funkcji przez nią proponowanych dołączą nowe usprawnienia, np. w najbliższym czasie Super-Pharm planuje połączenie aplikacji ze sklepem e-commerce, tym samym dając możliwość użytkownikom robienia zakupów na stronie internetowej Superpharm.pl z poziomu aplikacji. - W tym roku planujemy przede wszystkim zbliżyć naszą aplikację do sklepu internetowego SuperPharm i z poziomu telefonów komórkowych umożliwić klientom wyszukiwanie produktów, tworzenie list zakupów, wish-list i nareszcie – zamawianie produktów przez aplikację. Nasze aspiracje sięgają jeszcze szerzej i obejmują dodatkowo rozszerzenie katalogu Super-Nagród otrzymywanych za zebrane punkty, zwiększenie liczby ofert dedykowanych klubowiczom, a także wprowadzenie nowych formatów reklamowych, w tym video. Mamy nadzieję, że nowe zmiany usatysfakcjonują użytkowników aplikacji i zachęcą kolejne osoby do dołączenia do naszego programu LifeStyle. – mówi Remigiusz Chrzanowski, Członek Zarządu Super-Pharm, odpowiedzialny za dział Digital.