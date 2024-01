Arche Hotel Krakowska w Warszawie kolejny raz pomalował świat na niebiesko!

"Cieszę się ogromnie, że projekty, które cyklicznie realizujemy w Arche Hotel Krakowska budzą tak ogromne zainteresowanie oraz cieszą się tak wielkim powodzeniem, co potwierdza frekwencja. Dokładamy wszelkich starań, aby wydarzenia, które tworzymy bogate były w wiedzę merytoryczną, cenne wskazówki, ale także, by nie brakowało w nich elementów rozrywki. Arche Hotel Krakowska to nie tylko przestrzeń biznesowo-konferencyjna, to przede wszystkim miejsce w którym otwieramy się na drugiego człowieka. Dostrzegamy ludzkie potrzeby. Podążamy za tym, co jest w danym momencie istotne oraz to, na co należy zwrócić uwagę. – mówi Małgorzata Gipsiak, Dyrektor Generalna Arche Hotel Krakowska oraz Arche Hotel Geologiczna.