Arche Hotel Krakowska w Warszawie na różowo rozpoczął październik - miesiąc świadomości raka piersi

Każda z uczestniczek wydarzenia miała niepowtarzalną okazję nauki badania piersi na specjalnych fantomach. Tę niezwykle cenną lekcję praktycznej profilaktyki przeprowadziła Pani Ewa Grabiec Raczak – Prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum oraz inne członkinie Stowarzyszenia. Niespodzianką tego wyjątkowego wieczoru był piękny pokaz "Kobiety-Kobietom" w którym w rolę modelek wcieliły się Laureatki projektu "Kwiat dojrzałości", które to zaprezentowały kolekcję sukni wieczorowych pochodzących z salonu sukni FOREVER Łopuszańska. Na sam koniec różowego pokazu na scenie pojawił się Roman. Roman to uroczy czworonog rasy Eurasier, który na co dzień pracuje z dziećmi. Podczas wydarzenia na czerwonym dywanie zaprezentował się wraz z modelkami, by przypomnieć, że Arche Hotel Krakowska to obiekt przyjazny zwierzętom. Na różowej scenie wystąpił także Maciej Kozłowski – Artysta, iluzjonista, komediant oraz showman, który nie tylko zaprezentował moc magicznych sztuczek, ale także zaczarował całą zgromadzoną publiczność. Standardowo, obiekt zadbał również o to, aby goście wydarzenia nie opuścili go bez upominków i prezentów ufundowanych przez Partnerów.