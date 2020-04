Artur Barciś zadedykował wiersz panu Mirosławowi z Ostródy. "Życzliwość" w dobie koronawirusa

"Dziś otrzymałam taką fakturę za najem lokalu i to jest moja tarcza kryzysowa, Dziękuje, panie Mirku!" – oznajmiła kwiaciarka w mediach społecznościowych.

Artur Barciś często angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Co roku przekazuje swoje malowane anioły na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnio opublikował w mediach społecznościowych wierszyk dla dzieci, w którym tłumaczył, czym jest koronawirus. Teraz zadedykował wiersz panu Mirosławowi i ludziom, którzy postępują tak jak on.

Aktor udostępnił nagranie na Facebooku. "Dzisiejszy wierszyk napisałem pod wpływem gestu, jaki pan Mirek z Ostródy wykonał w stosunku do pani Joli, właścicielki kwiaciarni, której przysłał rachunek za czynsz, który opiewał na złotówkę. Wiem, że wielu jest takich ludzi i właśnie dla nich napisałam 'Życzliwość'" – słyszymy na początku.

Następnie rozpoczyna deklamację wiersza. "Życzliwość to jest pewien stan, a nie gest czy słowo. To takie coś, gdy jakiś ktoś robi to odruchowo (...)".