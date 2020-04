Pielęgniarka złożyła życzenia pracownikom ochrony zdrowia. "Życzę wam i sobie, żebyśmy przetrwali ten trudny czas"

Weronika Nawara prowadzi bloga "W czepku urodzona". "Jestem pielęgniarką i odczarowuję ten zawód" – pisze o sobie. Nawara swoją przygodę z pielęgniarstwem rozpoczęła na Oddziale Intensywnej Terapii. W ostatnim czasie regularnie publikuje na swoim profilu na Instagramie komentarze dotyczące pandemicznej rzeczywistości. Dziś skorzystała z okazji, by złożyć życzenia służbom medycznym.

To nie jedyne odniesienie w jej słowach do obecnej sytuacji. Życzyła sobie i innym również tego, żeby zawsze było wystarczająco środków do pracy i realizacji tego, czego uczą się osoby w zawodzie.