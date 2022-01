Ashley Graham jest już w 40. tygodniu ciąży. "Dzieci same wybierają urodziny"

Ashley Graham jest w 40. tygodniu bliźniaczej ciąży. Rodzice cierpliwie czekają na pociechy

Wyznaczona data porodu właśnie minęła. Graham podkreśla jednak, że oczywiście są to umowne założenia, które w rzeczywistości mogą delikatnie odbiegać od właściwego terminu. Modelce z pewnością nie jest już zbyt wygodnie. Dzieci są już praktycznie gotowe do powitania świata, przez co brzuch Ashley przyjął pokaźne rozmiary. Graham jednak zachowuje spokój.