Maja Hyży potwierdziła ciążę. "Po poronieniu bałam się, że nam się nie uda"

Maja Hyży: Czuję się strasznie, mam mdłości, jestem osowiała, kompletnie nie mam energii do życia. Wiem, że po moich występach sylwestrowych tego nie widać. Jestem zadaniowcem, jak mam coś do zrobienia, to się wyłączam i staram się nie myśleć, że coś mnie boli, że czuję się słabo. Dopiero gdy wróciłam do domu z Zakopanego, wszystkie objawy wróciły. W poprzednich ciążach czułam się świetnie, dopiero teraz rozumiem, o czym mówią kobiety, gdy narzekają na pierwszy trymestr.