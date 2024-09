Ashley Graham na Fashion Weeku w Mediolanie. Przed obiektywami stanęła w prześwitach

Wrzesień to miesiąc pełen modowych wrażeń. I nie chodzi tylko o rozpoczęcie nowego sezonu czy September Issue w magazynach modowych, ale przede wszystkim o odbywające się wtedy Fashion Weeki. 17 września rozpoczął się Tydzień Mody w Mediolanie (zwanym także włoską stolicą mody) i potrwa do 23 września.

Na celowniku fotoreporterów jak zwykle znalazły się gwiazdy, które ściągają na pokazy, by z pierwszych rzędów obejrzeć nowe propozycje sławnych projektantów. Do tego zaszczytnego grona możemy zaliczyć Ashley Graham, która zagościła na prezentacji kolekcji Alberty Ferretti. Supermodelka plus size po raz kolejny utwierdziła nas w przekonaniu, że odważny trend buduarowy jest jednym z jej ulubionych.