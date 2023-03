Atak w metrze na młodą kobietę. Powód może szokować

Staruszek zaatakował młodą kobietę w metrze

Nic nie wskazywało na to, że ta podróż zakończy się tak brutalnie. W wagoniku metra w Osace podróżowało sporo osób. Obok pewnej młodej kobiety siedział mężczyzna w podeszłym wieku. W pewnym momencie rozluźniona kobieta założyła nogę na nogę. To bardzo nie spodobało się starszemu pasażerowi, który trzymając w dłoniach gazetę, zaczął bić nią ją po głowie, na co bardzo szybko zareagowała obsługa metra.