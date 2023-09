Avon przedstawia nowe perfumy z efektownym i czarującym akordem kwiatu Belle de Nuit

Kultowa linia perfum Far Away od Avon została powiększona o nowe perfumy Beyond The Moon. To zachwycający i efektowny zapach, inspirowany tajemniczą mocą księżyca oraz kwiatem Belle de Nuit, który rozkwita tylko w jego świetle. Far Away Beyond the Moon należy do kategorii perfum wyróżniających się najwyższym stężeniem olejków eterycznych, dzięki czemu zapach jest trwały i długo utrzymuje się na skórze.