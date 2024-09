Avon rozwija strategię wielokanałową i poszerza dystrybucję o najpopularniejszą drogerię w Polsce

Od października 2024 kosmetyki Avon będą dostępne w drogeriach Rossmann, co stanowi kolejny krok w realizacji strategii wielokanałowej firmy. W nowym kształcie sprzedaży bezpośredniej jedno pozostaje niezmienne – sercem marki nadal są konsultantki. By dodatkowo wesprzeć ich działalność, Avon oferuje im możliwość otworzenia własnych sklepów franczyzowych. Firma już od kilku lat otwiera nowe kanały sprzedaży, które funkcjonują w synergii z działalnością prawie 146 tysięcy konsultantek w Polsce. Dzięki temu daje klientom możliwość zakupu ich ulubionych kosmetyków tam, gdzie chcą.

Będąc od 137 lat obecnym na świecie i 33 lat w Polsce, Avon dostosowuje się do zmieniających się zwyczajów konsumentów oraz dynamicznie rozwijającego się rynku beauty.

W ramach strategii omnichannel od lat funkcjonuje sklep internetowy marki. Od zeszłego roku produkty Avon są dostępne w oficjalnej strefie marki na Allegro, a od tego roku na empik.pl. Teraz firma idzie o krok dalej, wprowadzając swoje produkty do 500 drogerii Rossmann w Polsce. Dzięki temu Avon chce dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć rozpoznawalność marki, jednocześnie wspierając działalność konsultantek.

Avon na całym świecie otwiera nowe kanały sprzedaży - w Turcji i we Włoszech funkcjonuje już kilkadziesiąt sklepów stacjonarnych, a w Wielkiej Brytanii firma jest obecna w sklepie internetowym Amazon oraz w drogeriach Superdrug.

"W nowoczesnym direct sellingu idziemy z duchem czasu i chcemy odpowiedzieć na potrzeby współczesnego rynku beauty, dlatego rozwijamy nowe kanały sprzedaży, dzięki którym możemy zaoferować nasze uwielbiane kosmetyki tam, gdzie konsumenci są i tam, gdzie chcą je kupić: w internecie, przez konsultantkę, czy w ulubionej drogerii. Nadal pozostajemy jedną z największych firm sprzedaży bezpośredniej w Polsce i na świecie. Podstawą naszego biznesu jest sprzedaż przez konsultantki i tak pozostanie, bo to one są sercem naszej firmy. Nowe kanały dystrybucji to dla nas okazja do dotarcia do szerszego grona klientów, zwiększenia rozpoznawalności marki oraz rozwoju działalności, na czym skorzystają wszyscy – zarówno nasi klienci, jak i konsultantki" – mówi Anneli Loorits, General Manager w Avon Cosmetics Polska.

Doświadczenie z innych rynków pokazuje, że obecność produktów Avon w sklepach przyczynia się do dalszego rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

"Nasze dane pokazują, że konsultantki, działające w pobliżu sklepów w Wielkiej Brytanii, często odnotowują wzrost liczby klientów i sprzedaży. Obecność w sklepach pozwala konsumentom przekonać się o wysokiej jakości naszych kosmetyków i się w nich zakochać. Dzięki temu wracają oni do konsultantek, bo mają one dostęp do pełnego portfolio produktów, pomogą profesjonalnie doradzić i dają klientom coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze – relacje" – dodaje Loorits.

Avon w Rossmann

W drogeriach Rossmann dostępne będzie wyselekcjonowane portfolio najpopularniejszych produktów Avon. Oferta została stworzona z myślą o klientach, którzy jeszcze nie mieli okazji wypróbować kosmetyków marki. Znajdą się tam kultowe produkty z 3 kategorii: pielęgnacja twarzy, makijaż i zapachy, aby nowi konsumenci mogli je przetestować i przekonać się o ich wysokiej jakości. Wśród nich znajdą się m.in. serum Anew z Protinolem™, szminka Hydramatic z nawilżającym środkiem z kwasem hialuronowym, kredki do oczu Glimmerstick, a także popularne zapachy, takie jak Far Away, Attraction czy Little Black Dress. Pełne portfolio produktów Avon będzie dostępne u konsultantek lub na avon.pl.

Wsparcie przedsiębiorczości

Wraz z wejściem do drogerii Rossmann, Avon umożliwia klientom i konsultantkom rozwijanie własnego biznesu poprzez otwarcie sklepu franczyzowego. W modelu franczyzy oferuje dwa formaty: wyspę z niższym wkładem własnym oraz sklep stacjonarny wymagający wyższej inwestycji na start.

"W Avon od zawsze wspieraliśmy rozwój przedsiębiorczości i teraz chcemy, aby nasze konsultantki i liderzy rozwijali swoje biznesy i docierali do nowych klientów. Dlatego od października daliśmy im możliwość otwarcia własnego sklepu lub punktu Avon na zasadach franczyzy. Oferta jest dostępna nie tylko dla konsultantek, ale dla każdego, kto chciałby mieć własny biznes beauty" – mówi Anneli Loorits, General Manager w Avon Cosmetics Polska.

Avon już teraz może pochwalić się ponad 70 sklepami w Turcji oraz dwoma w Wielkiej Brytanii, a także w Rumunii. Wiodącym formatem są wyspy w centrach handlowych, które cieszą się rosnącą popularnością i notują pozytywne wyniki sprzedażowe, co zachęca do otwierania kolejnych punktów.

Informacje o Avon

W Avon wierzymy, że lepszy świat dla kobiet to lepszy świat dla wszystkich. Jesteśmy marką kosmetyczną dla kobiet wspierającą ich siłę, rozbudzającą pewność siebie i stwarzającą im możliwości do realizowania swojego potencjału. Każda sprzedaż wspiera kobiety*, a miliony niezależnych konsultantek na całym świecie sprzedają kultowe produkty marki Avon za pośrednictwem swoich sieci społecznościowych. Oferujemy wysokiej jakości kosmetyki, na które każdy może sobie pozwolić. Dzięki światowej klasy innowacjom tworzymy nagradzane produkty, które są dostępne dla wszystkich. Wspieramy rozwój kobiet - słuchamy ich potrzeb, mówimy o sprawach, które mają dla nich znaczenie i dążymy do pozytywnych zmian dla ludzi i planety. Za pośrednictwem Avon i Fundacji Avon przekazaliśmy ponad 1,1 miliarda dolarów na profilaktykę raka piersi i walkę z przemocą wobec kobiet. Avon jest częścią Grupy Natura &Co. * Dowiedz się więcej na www.avon.pl.

Informacje o Rossmannie

Jesteśmy w Polsce synonimem drogerii. Polacy nie mówią, że idą do drogerii, tylko po prostu "idą do Rossmanna". Naszą misją jest "Inspirowanie i wspieranie w tym, by kochać siebie na co dzień". Namawiamy naszych klientów by każdego dnia znaleźli chwilę dla siebie, moment uważności i skupienia na sobie, nawiązania ze sobą dobrej relacji. Gdy pokochamy siebie, łatwiej nam będzie tworzyć dobre relacje z innymi: kochać, przyjaźnić się, mieć wokół życzliwych ludzi.

Drogerie Rossmann są blisko ludzi. Naszą ambicją jest by każdy Polak miał "swojego" Rossmanna do którego może dojść na piechotę, dojechać rowerem czy samochodem. Znajdziecie nas w galeriach i parkach handlowych oraz na osiedlach w całej Polsce.

Jesteśmy liderami wprowadzania na półki nowości z Polski i ze świata. Mamy szeroki asortyment – od produktów do pielęgnacji, higieny, aż po zdrowie. Oferujemy wysokiej jakości marki własne i liczne marki stworzone dla nas, dostępne tylko w Rossmannie. Przyjazny i kompetentny personel zawsze służy klientom pomocą.

