B. Piecha odpowiedział na pytania dotyczące zabiegu podwiązania jajowodów i wazektomii

Gościem programu "Newsroom" WP był poseł Bolesław Piecha. Rozmowa została przeprowadzona w kontekście niedawnego wpisu Tatiany Okupnik, która podzieliła się w mediach informacją, że odmówiono jej zabiegu podwiązania jajowodów, ponieważ jest on w Polsce nielegalny. Pytanie prowadzącej do posła było uzasadnione - dlaczego mężczyźni mogą mieć wazektomię, a zabieg podwiązania u kobiet jest problematyczny? "Na dzisiaj w polskim prawodawstwie, powołując się na przepis o ubezpłodnieniu, niestety takie możliwości nie są do wykonania" - stwierdził Piecha. Dodał przy okazji, że wazektomia także nie powinna być dopuszczalna. Z kolei na pytanie o to, czy poseł jako członek sejmowej komisji zdrowia będzie poruszał wątek ujednolicenia wspomnianego przepisu, odpowiedział: "Właściwym adresatem i tak będzie Ministerstwo Sprawiedliwości, które musi się zmierzyć z tym bardzo poważnym problemem".

