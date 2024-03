"Baba na wójta?". Dostawała dwuznaczne propozycje

Pokazuje to, że w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach czy gminach, choć nie tylko, jest jeszcze mocno zakorzeniony patriarchalny podział ról. A za tym idzie podział obowiązków, który już od dawna funkcjonuje w naszym społeczeństwie, że to kobieta przeważnie zajmuje się dziećmi i organizacją całego życia domowego. To często wpływa na to, że na pewien czas odkładamy rozwój zawodowy na rzecz pracy w domu, która często jest niedoceniana, a jest to przecież ciężka i wymagająca praca. W naturalny więc sposób panowie częściej awansują, rozwijają się w obszarze zawodowym i stąd więcej ich jest menedżerami, włodarzami, prezesami itd.