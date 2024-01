Catcalling w Polsce. "Ładne masz nogi, może byś je rozłożyła?"

Choć zazwyczaj nie reagowała na wulgarne odzywki, tym razem nie zamierzała tego tak zostawić. – Zatrzymałam się i mówię: "Słucham? Co to ma znaczyć?". Wtedy podeszli do mnie całą ekipą. Rozejrzałam się dookoła, czy ktoś to widzi. Tak, ludzie stali w oknach, obserwowali, ale nie reagowali – opowiada.