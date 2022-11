Babcia zawsze dodaje to do rosołu. Wychodzi znacznie smaczniejszy

Jak ugotować rosół? Pamiętaj o tych zasadach

Jak poprawić smak rosołu? Ważne, żeby zwrócić uwagę na to, czy przestrzegamy wszystkich zasad istotnych w gotowaniu tej królewskiej zupy. Kluczowe jest, żeby rosół gotować na niewielkim ogniu przez długi czas, nawet 3-4 godziny. To właśnie dzięki temu mięso i warzywa w pełni oddadzą swój smak. Mięso na początku zalewamy zimną wodą - gdybyśmy wrzucili je do wrzątku, pory zamknęłyby się, a cały smak zostałby w środku mięsa. Z tego samego powodu ważne też, żeby solić rosół na końcu gotowania.