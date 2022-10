Oto sekretny składnik rosołu. Dodaj łyżkę, a rodzina będzie się zajadać

Czy jest tu ktoś, kto nie kocha rosołu? Na to pytanie istnieje tylko jedna odpowiedź. Rosół to z pewnością najbardziej uwielbiana zupa przez Polaków. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niego życia, a także niedzielnego obiadu, z którym jest kojarzony. Najlepiej smakuje oczywiście ten, który jest przygotowywany przez babcie i mamy. Jeżeli jesteście na etapie, że gotujecie go sami, a smak pozostawia wiele to życzenia, podpowiadamy, czego może mu brakować. Dodajcie jedną lub dwie łyżki tego płynu.