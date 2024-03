Babciny patent na kotlety mielone. Wyjdą idealnie miękkie

Można powiedzieć, że kotlety mielone z ziemniaczkami i buraczkami to jeden z tzw. "klasyków" polskiej kuchni. Wielu osobom kojarzą się ze smakami z dzieciństwa, gdy to danie często pojawiało się na stołach, zwłaszcza w niedzielę.

Niestety może się zdarzyć, że mimo prawidłowego przygotowania, kotlety wyjdą twarde. Z pomocą może przyjść patent, który doskonale znały nasze babcie. Wystarczy do mięsa dodać jeden składnik, a kotlety zawsze wyjdą idealnie miękkie.

Najczęściej kotlety mielone robi się z karkówki lub łopatki wieprzowej, jednak sprawdzi się też wołowina lub mięso drobiowe. Po zmieleniu pół kilograma mięsa należy dodać do niego pokrojoną w drobną kostkę, zeszkloną cebulę, starty lub drobno posiekany ząbek czosnku, namoczoną wcześniej w mleku lub wodzie, odciśniętą bułkę i ok. dwóch łyżek bułki tartej. Następnie doprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem, dodać jajko i wszystko wymieszać.