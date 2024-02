Przypomina gąsienicę. Jest idealnym zamiennikiem ziemniaka

Większość Polaków nie wyobraża sobie obiadu bez ziemniaków. Choć teoretycznie są one jedynie dodatkiem do dania głównego, razem z mięsem i surówką tworzą idealną całość. Mimo to, warto czasem zaryzykować i poeksperymentować z tzw. zamiennikami, do których zaliczamy m.in. chińskiego karczocha. Jak smakuje to azjatyckie warzywo?