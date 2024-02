Rosół bez szumowin. Patent kucharki robi furorę

Nieapetyczne szumowiny. Jak się ich pozbyć?

Na szczęście pływające na powierzchni rosołu szumowiny widzą zwykle wyłącznie osoby gotujące zupę. To dzięki ich staraniom nie dostrzeżemy ich w rosole, który na talerzach jest już klarowny i apetyczny. Niestety, ich powstania w czasie gotowania nie da się uniknąć. Wspomniane szumowiny to po prostu ścięte białko z mięsa, które wypływa na powierzchnię. Gdy się pojawi, trzeba je usuwać szybko i na bieżąco, np. za pomocą łyżki cedzakowej, co jest żmudnym i pracochłonnym zadaniem. Jednak szumowin można się pozbyć znacznie szybciej, jeśli zna się ten sprytny patent.