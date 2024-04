Wsyp do wody i zamocz skarpetki. Będą śnieżnobiałe

Białe skarpetki mają to do siebie, że bardzo łatwo ulegają zabrudzeniom. Dodatkowo, z czasem zaczynają się mechacić, co sprawia, że nawet po praniu wyglądają na mocno zużyte. Niestety, z trudnymi plamami na skarpetkach często nie radzą sobie nawet specjalistyczne proszki do prania o działaniu wybielającym.

Jeżeli zauważasz, że twoje skarpetki zaczynają wyglądać na zużyte i zastanawiasz się nad zakupem nowych par, zanim wyrzucisz stare, spróbuj przygotować domowy środek do płukania. Z pewnością poradzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami.

Jak doprać białe skarpetki? Nie kupuj drogich wybielaczy

Białe tkaniny są niezwykle podatne na różnego rodzaju zabrudzenia. Co więcej, z upływem czasu zaczynają zmieniać swój odcień na żółty lub szary. W takich sytuacjach większość z nas decyduje się na zakup drogich detergentów lub wybielacza, który ma za zadanie przywrócić tkaninom ich pierwotny odcień.

Zamiast jednak sięgać po wybielacz, który często powoduje uczulenia i bóle głowy, warto zdecydować się na domowe, ale równie skuteczne rozwiązania. Soda oczyszczona i ocet to składniki, które często wykorzystywane są w kuchni, ale można je także zastosować do sprzątania. Są one idealne do polerowania, odkamieniania, dezynfekowania i wybielania.

Białe skarpetki zszarzały po praniu? Oto domowy sposób

Jeżeli chcesz skutecznie oczyścić białe skarpetki, przygotuj płukankę, która nie tylko wybieli tkaninę, ale również ją zdezynfekuje. Jest to szczególnie ważne, jeżeli któryś z domowników zmaga się z problemem nadpotliwości stóp. Wlej do miski co najmniej litr ciepłej wody i dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. W przypadku silnych zabrudzeń możesz zwiększyć jej ilość. Następnie, wrzuć do niej skarpetki i moczy je przez co najmniej pół godziny. Po tym czasie wrzuć je do pralki i wypierz. Po wyschnięciu skarpetki będą czyste i śnieżnobiałe.

Jeżeli nie posiadasz w domu sody, równie dobrze możesz zastosować ocet. Do litra ciepłej wody wlej szklankę octu i w tak przygotowanym roztworze zamocz skarpetki. Po upływie 30 minut wrzuć je do pralki. Nie musisz obawiać się zapachu octu, ponieważ po praniu nie będzie już po nim śladu.

Jak wybielić skarpetki? Spróbuj sztuczki ze skorupkami jaj

Soda i ocet to ekologiczne środki czystości. Jeżeli jednak nie masz ich pod ręką, do wybielania skarpetek możesz wykorzystać skorupki po jajkach. Choć może to brzmieć nieco absurdalnie, ten patent naprawdę działa, ponieważ skorupki posiadają właściwości wybielające.

Jak wykorzystać skorupki do wybielania? Czyste skorupki wrzuć do woreczka o drobnych oczkach, takiego, jakiego zwykle używa się do prania delikatnej bielizny. Następnie, tak przygotowany woreczek włóż do pralki i uruchom ją tak, jak zwykle. Po wyschnięciu skarpetki będą widocznie bielsze.

