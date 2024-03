Ile energii zużywa pralka na jedno pranie? Wiele osób się zdziwi

Ile prądu zużywa jedno pranie?

W 2024 roku cena za 1 kWh energii elektrycznej wynosi około 1 zł. To jednak nie oznacza, że odpowiedź na pytanie, ile prądu zużywa pralka, będzie jednoznaczna. Zależy to między innymi od temperatury, w jakiej działa urządzenie (ponieważ najwięcej energii pobiera grzałka do podgrzewania wody).