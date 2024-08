Dotknij śrubokrętem. Zakrętka zassie się błyskawicznie

Niezassane wieczka to zazwyczaj wynik kilku popularnych błędów. Zbyt niska temperatura pasteryzacji, niedokładne dokręcenie wieczka, zabrudzone krawędzie słoika, a nawet zbyt duża ilość przetworów w naczyniu - to wszystko może utrudnić prawidłowe zamknięcie słoika. Na szczęście, istnieje prosty i skuteczny sposób na uratowanie niezassanych weków. Jak uniknąć problemów z niezakręconymi pokrywkami? Okazuje się, że pomocny okaże się tutaj trik, który stosowały nasze babcie.

Co zrobić, aby uniknąć problemu niezassanych słoików? Okazuje się, że wiele z naszych babć przed zakręceniem ciepłego słoika zawsze upewniało się, że jego brzegi są idealnie czyste. Oprócz tego należy zostawić około centymetra wolnej przestrzeni między zakrętką a zawartością słoika. Teraz należy delikatnie podważyć wieczko śrubokrętem, a gdy usłyszysz charakterystyczny syk, szybko dociśnij i zakręć słoik. To banalnie proste, a jednocześnie niezwykle skuteczne.

Dokładne wyparzanie słoików to kluczowy etap przygotowania przetworów. Tradycyjne wyparzanie w garnku jest skuteczne, ale czasochłonne i wymaga dużej ilości wody. Dlatego warto wypróbować nowoczesną metodę - wyparzanie słoików w piekarniku. Wystarczy rozgrzać piekarnik do 120 stopni, umieścić umyte słoiki na ruszcie do góry dnem, a pokrywki na blaszce. Po 20 minutach wyjąć słoiki i pozostawić do wyschnięcia na czystym ręczniku. To szybki i higieniczny sposób na przygotowanie słoików do wekowania.