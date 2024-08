Są lepsze niż kiszone. Już nie zrobisz ich inaczej

Polacy słyną z tworzenia pysznych przetworów. Jednymi z najpopularniejszych, które zdobyły także serca osób z zagranicy, są ogórki. Choć najbardziej znane są kiszone, korniszony oraz małosolne, istnieją również inne wersje tego, jak możemy przerobić ogórki. Dodając do nich tajemniczy, słodki składnik, stworzymy ogórki watykańskie .

Ogórki są wręcz kulinarnym przebojem, który chrupiemy bez niczego, ale także dodajemy do sałatek, mięs i innych dań obiadowych. Jeżeli przejadły nam się te najpopularniejsze, możemy urozmaicić nasze dania ogórkami watykańskimi o słodko-kwaśnym smaku.

Ogórki watykańskie odbiegają nieco od klasycznych ogórków małosolnych czy kiszonych. Ich tajemniczym składnikiem są rodzynki , połączone z czosnkiem, co na początku może wydawać się dość ekstremalne. Nie ma się jednak czego obawiać!

Przygotowanie ogórków watykańskich jest bardzo proste i na pewno każdy sobie z tym poradzi. Dokładnie umyte ogórki moczymy w zimnej wodzie przez godzinę, dzięki czemu staną się bardziej jędrne. Po tym czasie wkładamy je do wyparzonych słoików. Wedle uznania, ogórki mogą być w całości lub pokrojone. Do każdego słoika dodajemy liścia laurowego, rodzynki, czosnek, ziele angielskie oraz ziarna pieprzu. W garnku gotujemy wodę z cukrem, octem i solą. Zalewamy nią słoiki, a potem zakręcamy i pasteryzujemy.

Ważne! Ogórki watykańskie powinny odstać ok. trzy tygodnie, zanim je otworzymy.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!