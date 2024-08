Zrobił badanie genetyczne i zamarł. Tak zachowała się jego żona

Chris Hemsworth 11 sierpnia 2024 skończył 41 lat. Znany głównie z roli Thora w marvelowskich produkcjach gwiazdor jest przykładem na to, że w Hollywood można stworzyć trwały związek.

Swoją przyszłą żonę Elsę Pataky (aktorka znana m.in. z serii "Szybcy i wściekli") poznał przez wspólnego przyjaciela i agenta gwiazd. Miała to być miłość od pierwszego wejrzenia. Co ciekawe, kobieta była wcześniej zaręczona Adrienem Brodym. Hemsworth i Pataky po raz pierwszy pojawili się wspólnie na ściance 25 września 2010 roku. Trzy miesiące później byli już małżeństwem .

Życie Chrisa Hemswortha przewróciło się do góry nogami w 2022 roku. Gwiazdor na planie programu dokumentalnego produkcji Disney+ zrobił sobie badania genetyczne i dowiedział się, że jego prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera jest od 8 do 10 razy większe niż u przeciętnego człowieka . Podwójny gen APOE4 odziedziczył po rodzicach.

Zdecydował się wtedy na zawieszenie kariery, aby móc skupić na rodzinie. Niesamowite, co w tamtym czasie zrobiła jego żona. Elsa Pataky pokazała się Hemsworthowi w profesjonalnej, postarzającej charakteryzacji na wypadek, jeśli jej mąż za kilkadziesiąt lat nie będzie już rozpoznawał bliskich.

