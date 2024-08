Przełożył ślub przez igrzyska. Oto co powiedział jego ojciec

Kamil Semeniuk i Katarzyna Dybciak planowali stanąć na ślubnym kobiercu w 2024 roku. W związku z przygotowaniami do igrzysk olimpijskich ostatecznie zdecydowali się przełożyć ceremonię na przyszły rok. Osobą, która zwróciła im uwagę na nieodpowiedni termin wydarzenia, był ojciec siatkarza. Jak wspomniał sportowiec, miał powiedzieć:

- Jeśli wróci bez medalu z igrzysk, to będzie ciężko . Faktycznie jednak muszę przyznać tacie Kamila, że miał rację, opowiadając się za przesunięciem terminu ślubu - mówiła Katarzyna Dybciak.

Po wygranej z USA mówił o żonie. To ona wspiera go w Paryżu

Na pierwszą randkę umówili się także w nietypowym miejscu. Spotkali się w centrum handlowym, by kupić miski dla kotów.

- Do dziś koty z nich korzystają - zdradziła narzeczona siatkarza.

