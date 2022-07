Bądź modna na plaży! TOP 3 stroje kąpielowe, w których będziesz wyglądać jak modelka

Czarne bikini – klasyk, który nie wychodzi z mody

Nasze zestawienie TOP 3 strojów kąpielowych zaczynamy od prawdziwego klasyka w świecie plażowej mody – czarnego bikini. Dwuczęściowy model powraca w wielkim stylu, zaskakując sposobem noszenia. Jeśli do tej pory zakładałaś górę w tradycyjnie, to w tym sezonie zaszalej i wypróbuj trend upside down bikini. Wystarczy zawiązać stanik do góry nogami. To rewelacyjna propozycja dla odważnych dziewczyn, które nie boją się eksperymentować z modą.