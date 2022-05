Bądź modny latem! Pomysły na męskie stylizacje na wakacyjne dni

Letnia stylizacja do pracy – połącz elegancję z wygodą

W przypadku letnich stylizacji do pracy zadbaj o swój komfort, nie zapominając jednocześnie o elegancji. Strzałem w dziesiątkę jest outfit składający się ze spodni typu chino w stonowanym kolorze i koszuli z bawełny albo lnu. Wystarczy dodać do niego zamszowe mokasyny albo skórzane półbuty oraz aktówkę lub torbę na ramię. To jednak tylko jedna z wielu propozycji. Bez obaw możesz zamienić koszulę na koszulkę polo i casualową marynarkę, na przykład w kratę. Z kolei chinosy możesz zastąpić ciemnymi jeansami lub spodniami z materiału. Wszystko zależy od tego, jaki dress code obowiązuje w Twojej firmie.