Bajeczna moc pary. Żelazko pójdzie w odstawkę, a koszule będą perfekcyjne…

Jak uniknąć prasowania? Najprościej to nosić ubrania z tkanin, które go nie wymagają lub... zignorować zagniecenia. Sporą pomocą są też suszarki automatyczne z opcją suszenia "do szafy". To nie sprawdza się jednak np. przy koszulach i eleganckich ubraniach. Pomocne w tym i wielu innych przypadkach są parownice do ubrań.

Do delikatnych koszulek i najlepszej bluzki

Doskonale wyprasowana koszulowa bluzka w śnieżnej bieli to element wizerunku równie ważny, co zadbane paznokcie, odpowiednie obuwie czy zegarek. Najskromniejszy strój ze schludną bluzką nabiera elegancji i dodaje klasy bez względu na to, czy masz na nogach drogie czółenka, a w dłoni firmową torebkę - ten detal stwarza świetne wrażenie. Parownica to gadżet, który ułatwi prasowanie takich ubrań tak dokładnie, jak to tylko możliwe.

Dla kogo parownica do ubrań?

Potrzeby przeciętnego użytkownika żelazka zadowala model o odpowiedniej mocy, powłoce albo materiale, z którego wykonano stopę (najlepiej, aby były to materiały zapobiegające przywieraniu, łatwe w czyszczeniu itp.), a także odpowiednim trybie pracy z parą. W zależności od potrzeb, stylu, posiadanych ubrań, wystroju mieszkania czy nawet zawodu, może to być model działający z dużą ilością pary albo w ogóle bez niej. Tyle może też wystarczyć biegłym w obsłudze żelazek osobom, które prasują dużo, często i mają w posiadaniu dużo bielizny, ubrań i tekstyliów domowych wymagających prasowania. Także te osoby docenią prostotę prasowania wiszących zasłon czy nietypowych kształtów - jak poduszki kanap. Sposób na to to parownica.

Wprawne oko osoby obeznanej ze sztuką (tak, sztuką) dokładnego prasowania koszul czy sukienek o nietypowej konstrukcji, czy choćby dziecięcych ubrań z fantazyjnemu aplikacjami, tiulowymi akcentami czy nadrukami, o naszytych błyskotkach nie wspominając, w mig dostrzega kołnierzyk pofalowany od zbyt wysokiej temperatury. Widoczne w odpowiednim oświetleniu niedokładności w odprasowaniu rękawów u nasady czy kłopotliwe listwy z guzikami, które często sprawiają prasującym sporo trudności. Sposób? Para wodna.

Niezbędna w garderobie - parownica

Ubrania posłużą dłużej, gorąca para wygładza ubrania nawet w miejscach niedostępnych nawet najlepszym żelazkom (np. pod aplikacjami, przy koronkach, w obrębie kieszeni, klap itp.), można jej używać do większości tkanin (jest pod tym kątem bardziej uniwersalna od żelazka) i w przeciwieństwie do niego także odświeża i dezynfekuje tkaniny. Dodatkowy atut to możliwość stosowania jej na zawieszonych tkaninach: np. zasłonach, poduszkach tapicerowanych kanap, nietypowych formach jak niektóre kapelusze i wszystkim tym, co się gniecie, a nie uprasujemy tego żelazkiem. Ten praktyczny gadżet w prostej wersji nie kosztuje wiele, a może znacząco ułatwić pielęgnację ulubionego żakietu, pięknej sukienki czy eleganckiego garnituru.

Parownice – szybsze i prostsze usuwanie zagnieceń