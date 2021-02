Hanna Bakuła o serialu "Osiecka". Poczuła się urażona tym, co pokazano

W wywiadzie Bakuła przekonuje jednak, że nie ma pretensji o to, co widzi w serialu. Wierzy, że to wina układu planet. – Agnieszka nosiła włosy związane i jako dama nie dotykała głowy w miejscach publicznych. Była doskonale wychowana i nieśmiała. Miałyśmy poczucie absurdu, to był jeden z najpoważniejszych atutów – mówi. – To, co się dzieje w filmie, to nie wina pani producentki, ani świetnych, przeważnie, aktorów, no i przecież nie scenarzystów i reżyserów. To gwiazdy. Unikalna koniunkcja Plutona i Saturna tak czasami wpływa na wybitnych twórców.