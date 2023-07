Banalne działanie na jajkach? Internauci mają z nim problem

Rozwiązanie łamigłówek to dla części społeczeństwa przednia rozrywka. Inni denerwują się, gdy widzą, że podali błędną odpowiedź i zniechęcają się do dalszych matematycznych podbojów. To konkretne zadanie, choć na początku wydaje się łatwe, stanowi wyzwanie dla wielu śmiałków. Wszystko dlatego, że łatwo tu o błąd w logicznym myśleniu i niepamiętaniu o wiadomościach ze szkoły podstawowej.