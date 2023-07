Banalny sposób na ochłodę. Egipcjanie stosują go od lat

Choć Europejczycy mogą narzekać na letnie upały, to nic w porównaniu z temperaturą, jaka panuje w Egipcie. Dla porównania średnia temperatura w Polsce w lipcu nieznacznie przekracza 18 st. C. Z kolei w Egipcie wynosi ona aż 33 st. C. Wiele osób zastanawia się, jak Egipcjanie radzą sobie z takimi upałami. Jest jedna metoda, która przynosi im prawdziwą ulgę podczas snu. Co najlepsze, nie wydasz na nią nawet złotówki.