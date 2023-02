Bandziorek już tak nie wygląda. Przeszedł metamorfozę

Bohater "Chłopaków do wzięcia" wziął to sobie mocno do serca. Obecnie daleko mu do siebie z pierwszych odcinków serialu. Ma stałą pracę i całkowicie odstawił alkohol. - Teraz jest super, bo Krzysiek trochę zmienił styl życia. Nie pije. Inaczej funkcjonuje. Inaczej myśli o życiu - mówiła Danusia w jednym z odcinków serialu. Sam Krzysztof podkreślał, że to nałóg alkoholowy był przyczyną jego wielu problemów. - Jak wypiję, to jestem za nerwowy i to mnie gubi. Dlatego poszedłem do więzienia. Ale będę uważał - mówił.