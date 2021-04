Bar na wesele - jak wybrać i na co zwrócić uwagę?

Nie ulega wątpliwości, że dzień wesela jest jednym z najważniejszych dni w życiu i wymaga odpowiedniej oprawy, ale też i przygotowania. Narzeczeni z największą dbałością organizują każdy element przyjęcia, przywiązują uwagę do najdrobniejszych szczegółów i podążają za trendami.

A te z roku na rok się nieco zmieniają, choć możemy zauważyć, że bary weselne cieszą się, coraz większą popularnością. Wynika to z prostej przyczyną, jaką jest zmiana kultury picia alkoholu. Mocne trunki odchodzą w cień na rzecz wysublimowanych, ciekawych drinków i koktajli, które serwują barmani. Jest to odzwierciedlenie kultury picia podczas imprez weekendowych albo spotkań z przyjaciółmi. O ile podczas domowej imprezy możemy pozwolić sobie na eksperymentowanie i naukę, to podczas wesela nie jest już tak łatwo i tutaj wszyscy oczekujemy profesjonalnej obsługi.

Jak wybrać firmę oferującą stanowiska barmańskie?

Pytanie tylko jak wybrać najlepszą? Chcemy wam przybliżyć ten temat, pomóc w dobraniu odpowiedniej firmy i zwrócić waszą uwagę na bardzo kluczowe elementy. Podczas organizacji wesel dla naszych klientów korzystamy z usług prawdziwych pasjonatów sztuki barmańskiej. Podczas dziesiątek zorganizowanych uroczystości widzimy, jak ważny jest dobór odpowiednich usługodawców. W przypadku barmanów zwracamy uwagę na wiele istotnych kwestii. Ważne jest to, aby barmani:

- Posiadali odpowiednie stanowiska barmańskie. Idealne są te, którym dzięki swojej konstrukcji można w każdym momencie imprezy zmienić położenie. Jeśli uznamy, że idealnym miejscem na bar będzie ogród, gdzie goście będą mogli odpocząć przy drinku w strefie chillout, ale w trakcie przyjęcia pogoda pokrzyżuje nam plany, to wówczas taki bar można łatwo przenieść w inne, zadaszone miejsce. Dzięki temu nie tracimy czasu na przeniesienie atrakcji i nie tworzy się kolejka.

- Dysponowali różnego rodzaju szkłem do drinków: martini, whisky, shot, long, hurricane, kieliszki do wina, czy Aperol Spritz. Nigdy nie wiadomo, na co goście będą mieli ochotę, a bardzo dużo zależy też od temperatury na zewnątrz. Przygotowani barmani na każdą możliwość to klucz do sukcesu.

- Zapewniali kompleksowo wszystkie dodatki: alkohol, soki, purre, świeże owoce, zioła, lód kruszony i w kostkach. Dodatkowym plusem jest również to, jeśli sami przygotowują wódki infuzowane, syropy smakowe, dżemy i konfitury do koktajli. Szeroki wachlarz składników pozwoli na zrealizowanie bardzo spersonalizowanych drinków.

- Posiadali więcej asortymentu niż zakontraktowaliśmy. Może się okazać, że goście będą pić przede wszystkim jeden rodzaj alkoholu. Zdarza się to zwłaszcza na przyjęciach międzynarodowych. Wówczas dobrze, aby mieli zapas, za który możemy dodatkowo dopłacić.

- Dysponowali odpowiednimi, sprzętem takim jak: blender shaker, smoking gun, wyciskarka, palnik, syfon, nalewaki. Pamiętajmy, że oprócz samego smaku ważny jest też proces przygotowania. On też musi być efektowny.

- Byli gotowi na przygotowanie koktajli bezalkoholowych dla dzieci, kobiet w ciąży i kierowców. Nie możemy zapominać o tej grupie gości, która z różnych przyczyn nie może, albo nie chce pić alkoholu, a chciałaby spróbować czegoś niestandardowego.

Dodatkowo warto również wiedzieć, że barmani powinni zacząć pracę na około 2 godziny przed wejściem gości na salę. Daje to gwarancję, że są gotowi do pracy w momencie przybycia pary młodej. Często też przygotowują kilkanaście różnego rodzaju drinków, które pomogą rozładować pierwszą kolejkę.

Pokazy barmańskie – na czym polegają?

Niektóre firmy posiadają również dodatkową atrakcję, jaką jest pokaz barmański. Latające butelki, widowiskowe podrzuty i efektowne, dynamiczne tricki połączone z odpowiedniąmuzyką. mogą zrobić na gościach piorunujące wrażenie. Warto o tym wcześniej porozmawiać, ponieważ uczestnicy przyjęcia nie muszą biernie uczestniczyć w pokazie. W trakcie pokazu widzowie mogą też być jego częścią, poprzez zaangażowanie ich w różnego rodzaju zabawy, czy konkursy na przyrządzanie drinków. Sprzyja to nieskrępowanej integracji grupy.

Bary na weselach nie muszą też być stacjonarne. W wachlarzu usług weselnych możemy również znaleźć różnego rodzaju Prosecco Vany, a także Cocktail Trucki. Takie busy przerobione na bary to coś więcej niż zwykły gastro-samochód. To niezwykła atrakcja, która pomoże przenieść Waszych gości do niemal festiwalowego świata. Takie pojazdy są pięknie wykonane i będą zdobiły każde przyjęcie weselne. Założę się, że wiele gości będzie robiło sobie przy nich zdjęcia.

Nasuwa się jeszcze pytanie, czy robić listę drinków. Na ogół rekomenduje się takie rozwiązanie, zwłaszcza przy dużych weselach. Przygotowuje się także pomocne menu, które drukujemy na odpowiedniej większej tabliczce. Dodatkowo kilka małych wersji papierowych, aby goście mogli je wziąć do ręki i z bliska zapoznać się z możliwościami. Pomaga to zwłaszcza na początku w rozładowaniu pierwszej kolejki, ponieważ goście nie muszą się długo zastanawiać nad wyborem.

Z biegiem czasu, kiedy dużej kolejki już nie ma, profesjonalni barmani wchodzą z gośćmi w większą interakcje i pytają o ulubiony owoc, preferowany smak i alkohol. Na podstawie zadanych pytań będą w stanie przygotować bardziej spersonalizowane koktajle i trafić w gusta największego smakosza albo wujka, który sceptycznie podchodzi do takich wynalazków. Dodatkowo powstaje przyjemny klimat, którego nie ma przy mechanicznym zamawianiu koktajli z menu. A kto nie lubi urządzić sobie pogawędki z barmanem? W końcu mamy taką możliwość!

Dariusz Zwadowski ceni sobie świadomość i to, że ciężką pracą można wejść na szczyt, ponieważ wielokrotnie sobie udowadniał, że w życiu może robić wielkie rzeczy w różnych obszarach. Zawodowo zajmuje się pomaganiem innym ludziom poprzez organizację ich pięknego ślubu i niezapomnianego wesela. Zależy mu, aby w tym dniu para młoda czuła się swobodnie, lekko i bezpiecznie. W pracy wyróżnia go świetny umysł organizacyjny i wyostrzona intuicja, którą uważa za jego szósty zmysł, ale przede wszystkim jednak to, że staje się przyjacielem i można ze nim otwarcie rozmawiać o potrzebach, a to jest bezcenne.

Zwadowski Źródło: Zwadowski

Archiwum prywatne Źródło: Archiwum prywatne , Fot: Dariusz Zwadowski