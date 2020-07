Jacek Kurski wziął ślub kościelny. Jego żona Joanna: "Nigdy nie jest za późno na miłość"

Ślub Kurskich odbył się w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach – dwa lata po zawarciu przez nich tego cywilnego. Dawnemu szefowi telewizji publicznej zależało na tym, by przysięgać miłość i wierność przed Bogiem. I w końcu się udało. Wcześniejsze małżeństwo Kurskiego unieważniono. – To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. To wielkie przeżycie – wyznała żona prezesa Joanna.