Monika Kurska – kim jest pierwsza żona Jacka Kurskiego? Były prezes TVP wziął drugi ślub kościelny

Monika Kurska – pierwsza żona Jacka Kurskiego

Monika Kurska jest matką trójki dzieci byłego prezesa telewizji publicznej. Najgłośniej mówiło się o niej, gdy złożyła pozew rozwodowy tuż po tym, jak mąż przegrał wybory do Europarlamentu. Zależało jej, by sąd orzekł jego winę. Niespodziewanie Kurski przyznał wtedy, że to on pierwszy zażądał rozwodu, tyle że w Belgii rok wcześniej. Para jednak w końcu się dogadała.