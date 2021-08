Barbara Kurdej-Szatan cała na biało. Wyglądała obłędnie

Kurdej-Szatan – czy zachwyci w programie?

Barbara Kurdej-Szatan znana z głównej roli w serialu "W rytmie serca" na co dzień jest mamą 9-letniej Hani oraz prawie rocznego Henryka. W żaden sposób nie przeszkadza jej to w realizowaniu się w zawodzie oraz podejmowaniu nowych wyzwań. W 2019 roku dotarła do finału programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" u boku partnera Jacka Jeschke. Tym razem spróbuje swoich sił w muzycznym show "Twoja twarz brzmi znajomo".