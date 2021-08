Była dziewczyna Antka Królikowskiego z ważnym przesłaniem dla młodej pary. Laura Breszka nagrała wideo

"Życzę wam, żebyście spędzili ze sobą całe życie! W szczęściu w miłości, w wierności, żebyście się śmiali do rozpuku co noc. Żebyście po prostu się kochali, byli dla siebie dobrzy i czuli… Na pewno już to macie, więc życzę wam, żebyście byli sobą i kochajcie się".