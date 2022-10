Tego koloru było tu za dużo. Stylizacji Basi Kurdej-Szatan nie uratowały nawet dodatki

Barbara Kurdej-Szatan cała na żółto

Żółty kolorem nadchodzącego sezonu? Patrząc na to, że lato już za nami, można mieć co do tego spore wątpliwości. Barbara Kurdej-Szatan wybrała jednak właśnie ten kolor na premierę filmu "Miłość na pierwszą stronę", na której pojawiła się razem z ukochanym.