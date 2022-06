W takiej odsłonie jej jeszcze nie widzieliśmy. Postawiła na odważną stylizację

Philipp Plein to niemiecki projektant światowej sławy, który 2 czerwca przyleciał do Warszawy, by w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży otworzyć swój pierwszy butik w naszym kraju. Kreacje tworzone przez niego w duchu hasła "more is more" są wyrazem buntowniczej natury, a jego znakiem rozpoznawczym jest czaszka.