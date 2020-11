Barbara Kurdej-Szatan pokazała wózek. Jego cena jest bardzo przystępna

Barbara Kurdej-Szatan kilka miesięcy temu po raz drugi została mamą. Aktorka nigdy nie ukrywała, że marzy o rodzeństwie dla swojej starszej córki, ale plany odsuwały się w czasie. Gwiazda niechętnie odpowiadała na pytania dotyczące tej sfery. Podkreślała tylko, że to jej wielkie marzenie.

Basia Kurdej-Szatan chwali się wózkiem dla syna

Jego cena nie zwala z nóg i jest bardzo przystępna. Na stronie producenta możemy sprawdzić, że kosztuje zaledwie ok. 1600 zł. Porównując do wózków innych celebrytów, można powiedzieć, że jest to dość ekonomiczny wybór.