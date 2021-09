Barbara Kurdej-Szatan w obiektywie koleżanki. "Takie mi śliczne zdjęcia zrobiła"

Barbara Kurdej-Szatan i jej urocza sesja

Kurdej-Szatan jest na scenie, pozuje z mikrofonem i robi zabawne miny. Na pierwszej fotografii uśmiecha się radośnie i pokazuje zęby. I właśnie to zdjęcie podzieliło internautów. Jedni piszą w komentarzach pod postem, że uwielbiają takie poczucie humoru. "O matko, jak zęby zmieniają rysy twarzy", "Brawa za dystans" – śmieją się. Inni są rozczarowani. "Wstyd dwie ponad 30-latki obśmiewają ludzi, którzy nie są tak doskonali jak one. Zmieniłam zdanie na temat Pani Kurdej. To naprawdę przykre. Co na to Pani córka? Bawi ją to? To, co widzę to hejtowanie" – pisze jedna z fanek. Kolejna dodaje: "Szczerze... przerażające te zdjęcia". Niektórzy uznali, że gwiazdy założyły sztuczne zęby i w ten sposób naśmiewają się z osób, które tak po prostu wyglądają.