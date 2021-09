Barbara Kurdej-Szatan na zdjęciu z całą rodziną. Zasmuceni żegnają wakacje

Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał załamani rozpoczęciem szkoły

W najnowszym poście na Instagramie Rafał Szatan wyraził swoje ubolewanie nad końcem wakacji i początkiem roku szkolnego, który niesie za sobą różne obowiązki. "I że co, że koniec wakacji?? Że to dziś?? SZKOŁA?!?! Że codziennie rano odwożenie, przywożenie… a może tak spakować do plecaka nie książki, tylko kąpielówki i wylecieć gdzieś do Grecji?? A u was jak tam pierwszy dzionek szkoły?? Szczęśliwi??" (pis. oryg.) – napisał mąż aktorki pod nowym zdjęciem, na którym cała rodzina eksponuje niezadowolone miny.