Barbara Kurdej-Szatan pokazała siostrę. Złożyła jej życzenia urodzinowe

- Moja piękna, mądra, odważna, kreatywna i do tego zdolna siostra obchodzi dziś swoje urodziny. Kocham Cię, Kasiuńku, najmocniej w świecie! Jak to dobrze, że jesteś... Co ja bym bez Ciebie! Niech Ci się szczęści, niech darzy i spełnia! W zdrówku i miłości z samymi dobrymi ludźmi wokół - napisała pod fotką aktorka.