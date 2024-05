Barbie inspiruje dziewczynki do spełniania marzeń. Ewa Swoboda - Polską Role Model

Barbie Role Model – wzór dla dziewczyńskich marzeń

Na przestrzeni lat swoje Barbie otrzymało wiele wyjątkowych kobiet, które inspirowały i nadal inspirują kolejne pokolenia dziewczynek. W tym roku do ich grona dołączyła kolejna już Polka – Ewa Swoboda, utytułowana na arenie krajowej i międzynarodowej sprinterka, halowa wicemistrzyni świata na dystansie 60 metrów i multimedalistka mistrzostw Europy w biegach na 60 i 100 m.

Ewa Swoboda © materiały partnera | Petra Rajnicova

"Bycie wybraną przez Barbie jako Role Model to dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyróżnienie. Jako mała dziewczynka bawiłam się lalkami, a teraz mam swoją własną lalkę Barbie, która wygląda jak ja" – powiedziała sportsmenka. "Chcę, aby moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągać swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrażać siebie na swój sposób" – dodała.

Wyjątkowa lalka Barbie Ewa Swoboda jest ubrana w sportowy strój inspirowany tym, który sportsmenka miała na sobie podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie w 2023 roku. Pokonała wtedy magiczną barierę 11 sekund w biegu na 100 metrów, bijąc swój rekord życiowy oraz ustanawiając drugi najlepszy czas w historii polskiej lekkiej atletyki kobiet. Ma więc jasnofioletowe szorty i top oraz pomarańczowe buty do biegania. Zadbano nawet o tatuaże, które są charakterystycznym elementem wizerunku Ewy!

© materiały partnera

"Barbie Role Model to wyraz pozytywnego podejścia do życia, determinacji i siły do realizacji marzeń, wartości, które staram się reprezentować na bieżni i poza nią każdego dnia. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tego przesłania, które Barbie przekazuje dziewczynkom i całemu światu" – podkreśliła Ewa.

Barbie Dream Gap – niemożliwe nie istnieje

Nie bez powodu Ewa podkreśliła, że bycie Barbie Role Model to dla niej szansa na podzielenie się z dziewczynkami na całym świecie swoją pasją i siłą do realizacji marzeń. Wpisuje się to w wieloletnie działania firmy Mattel na rzecz zniesienia tzw. Dream Gap. Jest to zjawisko, które można tłumaczyć jako nierówność w marzeniach i dotyczy uprzedzeń oraz nierówności związanych z płcią.

A te zaczynają działać wyjątkowo wcześnie! Okazuje się, że już w wieku 5 lat dziewczynki tracą wiarę w swoje możliwości i w to, że mogą spełniać marzenia oraz osiągać sukces. Przestają wierzyć, że mogą być tym, kim chcą – naukowczyniami, wynalazczyniami, astronautkami, prezeskami wielkich firm czy sportsmenkami właśnie... Odrzucają ambicje i marzenia, bo czują, że świat mówi im, że nie mają szans na ich realizację. Ta rezygnacja jest pogłębiana m.in. przez powielane stereotypy, sposób wychowania, a nawet wizerunek kobiet w mediach.

Dlatego Barbie Role Model to projekt, który – wykorzystując jedną z najpopularniejszych zabawek dla dziewczynek – przełamuje tę narrację i pokazuje im, że mogą być kim chcą, sięgać wyżej, dalej, mocnej. Tak, jak lalka, którą się bawią i ambasadorka, którą jest inspirowana. Barbie mówi: niemożliwe nie istnieje!

Ewa Swoboda © materiały partnera | Petra Rajnicova

Barbie sportsmenka – dla większej wiary w spełnione marzenia

Tegoroczna, sportowa odsłona akcji to nie przypadek. Jak wynika z raportów NAACP oraz The Girls’ Index dziewczynki angażujące się w sporty zespołowe bardziej wierzą w swoje możliwości, wyżej oceniają swoje umiejętności i kompetencje, wierzą, że mogą osiągnąć sukces i realizować cele. Krótko mówiąc – sport rozwija nie tylko ciało, lecz także ducha.

Co więcej, kobiety, które biją sportowe rekordy, przełamują również szereg barier w życiu codziennym i mogą być wspaniałymi wzorami do naśladowania. Dokładnie tak, jak tegoroczne Barbie Role Models! Poza Ewą Swobodą do tego zaszczytnego grona dołączyły: tenisistka Venus Williams, piłkarka Christine Sinclair, piłkarka Mary Fowler, bokserka Estelle Mossely, gimnastyczka Alexa Moreno, gimnastyczka Rebecca Andrade, paratriatlionistka Susana Rodriguez i pływaczka Federica Pellegrini. Nagłaśniając ich niezwykłe historie, Mattel i Barbie chcą zachęcać dziewczynki do zaangażowania się w sport, pokonywania ograniczeń i realizowania swoich pasji.

© materiały partnera

Płatna współpraca z marką Mattel