Barmanka? (Nie)zwykła praca księżniczki Katarzyny-Amalii

Księżna Katarzyna-Amalia już niebawem skończy 18 lat. Jej ojcem jest nikt inny jak książę Nederlandów, Wilhelm Aleksander, który jeszcze niedawno zapowiedział, że kobieta jest pierwsza w kolejności do objęcia po nim tronu: "Tytuł Amalii zostanie sformalizowany, gdy stanie się pełnoletnia. Do tego czasu będziemy ją chronić tak bardzo, jak to możliwe. (...) Jej otoczenie powinno teraz obejmować tylko rodziców, siostry i przyjaciół".