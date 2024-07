Bawi się na greckich wakacjach. Te buty biją na głowę zwykłe baleriny

Joannę Kuberską zobaczymy też na deskach teatru. Aktorka jest też aktywna w mediach społecznościowych. Jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Często wrzuca prywatne zdjęcia, np. z wesela czy podróży. Ostatnio pochwaliła się serią fotografii z Grecji. Jej stylizacja to hit na lato.

Joanna Kuberska zdecydowała się na maxi model w brązowym kolorze z nutą złota. To bardzo dobra opcja dla blondynek. Odcień podkreśla nie tylko urodę, ale i opaleniznę. Przewiewny krój to ukłon w stronę wygody. Na uwagę zasługują też lekko rozszerzane rękawy, które dodały całości modowego twista.

Ich oryginalny design sprawia, że nie każdemu przypadną do gustu. Jednak obserwatorki Kuberskiej byli zachwyceni. "Gdzie kupić te piękne buty?", "Piękna stylówka", "Klasa" - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie.

