Bawiła Polaków do łez. Patricia Routledge ma 94 lata i wciąż zachwyca

Uzdolniona śpiewaczka

Patricia Routledge wciąż kocha muzykę. Dowodem na to jest nagranie z jej ostatniego występu. Aktorka wykonała wówczas z ogromnym zaangażowaniem utwór "I've Been to a Marvellous Party". Gwiazda serialu "Co ludzie powiedzą" udowodniła, że wiek to tylko liczba. Wciąż jest pełna energii i z ogromną ochotą występuje przed publicznością.