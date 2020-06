Beata Kozidrak wręcz skacze z radości. Dała nadzieję fanom

Beata Kozidrak postanowiła budować napięcie wokół swojej kolejnej płyty i wrzuciła na profil społecznościowy zdjęcie z tajemniczym komentarzem. Zasugerowała, że trwają pracę nad kolejnym albumem, ale czy to prawda, to się dopiero okaże. "Praca wre, a ja znowu Was zaskoczę" – napisała artystka. Pod jej postem pojawiły się komentarze wyczekujących na kolejny krążek fanów. "Nowa płyta? Czy tylko singiel?", "Nie mogę się doczekać!", "Super fotki już zaskoczyłaś" – skomentowali euforię Beaty Kozidrak Internauci.