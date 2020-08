Beata Kozidrak: wybrałam wolność i nie żałuję

W rozmowie z Gazetą Wyborczą piosenkarka zdradziła, że czas pandemii zmobilizował ją do pracy nad własną książką. – Pomysł miałam już od lat i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, moje osobiste spojrzenie na wiele spraw. Kolejny raz was zaskoczę – powiedziała w wywiadzie wokalistka. Jak dodała, jej życie zmieniło się, jak zaczęła działać na własny rachunek. Zaczęła decydować o swoim artystycznym życiu i wybierać projekty, które ją interesują. Nadmieniła, że mąż często ją ograniczał.